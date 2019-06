Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hochwertiger Gabelstapler entwendet

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein hochwertiger gelber Gabelstapler der Marke Jungheinrich ist von Dienstag auf Mittwoch vom derzeit in Teilbereichen frei zugänglichen Außengelände am alten Gefängnis in Bückeburg, Ahnser Straße, gestohlen worden.

Das Fahrzeug, was für ein Bückeburger Unternehmen bestimmt war, wurde durch eine Spedition irrtümlich dort abgestellt.

Mit dem neuwertigen Fahrzeug, Preis 25.000 Euro, wurden auch zwei 11kg schwere Gasflaschen gestohlen.

"Wir gehen von einem Spontandiebstahl aus, der mit einem hohen Entdeckungsrisiko verbunden war, weil eine rund um die Uhr besetzte Taxizentrale in direkter Nähe war und der Abtransport des Staplers einer gewissen Logistik bedurfte", so der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

Zeugen, die Fahrzeuge oder Personen am Außengelände des alten Gefängnisses gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell