Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Kfz

Rinteln-Deckbergen (ots)

(me) Am Freitag, 07.06.2019, in der Zeit von 19:00 bis 23:30 Uhr, beschädigen bisher unbekannte Täter vier an der Sporthalle in Deckbergen abgestellte Pkw. Die Pkw wurden durch Kratzer im Lack beschädigt. Zeugenhinweis bitte an die Polizei Rinteln.

