Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westring/ Schwelbrand in Kellerschacht

Coesfeld (ots)

Vermutlich eine weggeworfene Zigarette hat am frühen Samstagmorgen (22. Juni) einen Schwelbrand in einem Kellerlichtschacht eines Mehrfamilienhauses am Westring in Dülmen verursacht. Gegen 7 Uhr war der Feuerwehr und der Polizei eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller gemeldet worden. Das Haus wurde geräumt. Die Feuerwehr fand die Quelle des Qualms rasch und löschte. Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Nachdem das Haus gelüftet worden war konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

