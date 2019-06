Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ Sturz im Kreisverkehr

Coesfeld (ots)

Ein 17-jähriger Lüdinghauser hat sich am Freitag (21. Juni) gegen 11.50 Uhr bei einem Sturz im Kreisverkehr Seppenrader Straße/Julius-Maggi-Straße/Hans-Böckler-Straße leichte Verletzungen zugezogen. Als der Mofafahrer den Kreisverkehr befuhr, bog vor ihm eine 77-jährige Lüdinghauserin mit ihrem Auto in den Kreisverkehr ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 17-Jährige, verlor die Kontrolle und stürzte. Die Autofahrerin fuhr weiter. Zeugen merkten sich das Kennzeichen. Die Polizei ermittelte die Fahrerin. Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Unfallflucht wurden eingeleitet. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell