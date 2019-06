Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/ Trickdieb bestiehlt Rentner

Coesfeld (ots)

Ein 82-jähriger Nordkirchener ist am Mittwochmittag (19. Juni) auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße in Lüdinghausen Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Unbekannte hatte den Senior angesprochen und nach der Telefonnummer des ADAC gefragt. Der 82-Jährige holte aus seinem Portemonnaie seine ADAC-Mitgliedskarte. Der Unbekannte gab vor, die Telefonnummer auf einem Stadtplan, den er dabei hatte, aufschreiben zu wollen und lenkte den Senior dadurch ab. Erst später bemerkte der Rentner, dass mehrere Geldscheine in seinem Portemonnaie fehlten. Täterbeschreibung: ca. 1,70 Meter groß, normale Statur, 35 bis 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkle, kurze, krause Haare. Der Mann sprach gebrochen deutsch. Er trug ein weißes Hemd, eine dunkle Hose und machte einen gepflegten Eindruck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

