Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Wilhelmshaven - Täter besprühen Hauswände (FOTO) und ein Garagentor und verwenden die Zahlenkombination "1312" - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Samstag, 13.07.2019, sprühte einer oder auch mehrere Täter in der Zeit von 09:15 - 23:30 Uhr die Hauswände und ein Garagentor in der Werftstraße. Tatbetroffen ist ein Mehrfamilienhaus in der Werftstraße sowie eine auf dem Hinterhof befindliche Garage, speziell betroffen sind die Hauswände an der Süd- und Westseite. An den Häuserseiten und dem Garagentor ist die Zahlenkombination "1312" zu erkennen, an den Häuserseiten sind weitere Schriftzüge aufgebracht, die in Teilen jedoch nicht lesbar sind.

Für die Schriftzüge wurden die Farben silber benutzt (Schriftzug auf der Südseite), ansonsten überwiegend blau (FOTO) und schwarz.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder andere ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell