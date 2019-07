Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Anhängers in Wilhelmshaven - Täter nutzten die kurze Abwesenheit des Halters aus und entwenden den mit diversem Hausrat bestückten Anhänger - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstagnachmittag, 11.07.2019, kam es in der Zeit von 14:45 bis 18:40 Uhr zum Diebstahl eines Anhängers. Dieser KFZ-Anhänger wurde zuvor auf dem Parkplatz des Stadions in der Friedenstraße abgekoppelt und geparkt stehen gelassen.

Als der Fahrzeughalter zum Stellplatz zurückkam, war der Anhänger und der sich in dem Hänger befindliche Hausrat nicht mehr vor Ort. Bei dem weiß-silber farbigen Anhänger, Hersteller Cheval, handelt es sich um einen Kastenaufbau mit einem amtlichen Kennzeichen aus Gifhorn (GF).

Zeugen, denen auf dem Parkplatz an dem Donnerstagnachmittag aufgefallen ist oder die diesen Anhänger gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

