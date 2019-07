POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 12.07. - 14.07.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Trunkenheit im Straßenverkehr Am frühen Samstagmorgen, 13.07.2019, gegen 05.00 Uhr, wurde in der Ortschaft Obenstrohe ein 54-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlich Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab eine AAK von 1,93 Promille. Die Beamten ordnetet hierdrauf eine Blutprobe an. Der Führerschein des 54-jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm ebenfalls untersagt.

Polizei kann einen flüchtigen Rollerfahrer im Rahmen einer Fahndung stellen und den Roller beschlagnahmen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet

Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, wollten Beamte des Polizeikommissariates Varel in der Neuen Straße einen mit zwei Personen besetzten Roller anhalten und kontrollieren.

Der Fahrer versuchte sich jedoch der Kontrolle zu entziehen, beschleunigte sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über ein Schulgelände und Fußwege. Der Streifenwagen verlor den Rollerfahrer kurzzeitig aus dem Blick, konnte die Verfolgung kurze Zeit später wieder auf der Rodenkirchener Straße aufnehmen, bis der Rollerfahrer über die B 437 und den Knickweg endgültig flüchten konnte.

Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen fielen Beamten kurze Zeit später zwei junge Männer auf, die mit zwei Helmen in der Hand durch die Stadt gingen und die gleiche Kleidung wie die Personen auf dem flüchtigen Roller trugen.

Auch wenn der vermeintliche Fahrer erneut flüchtete, muss er nun mit der Einleitung mehrerer Strafverfahren u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verdachtes des illegalen Kraftfahrzeugrennens rechnen.

Der Roller konnte nahe des Krankenhauses festgestellt und beschlagnahmt werden. Dabei wurde festgestellt, dass das Versicherungskennzeichen bereits 2013 seine Gültigkeit verloren hat.

Unter Drogeneinfluss in Zetel unterwegs

Am Samstagabend wurden gegen 22.15 Uhr, ein Pkw in der Straße Quellental in Zetel kontrolliert. Bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Drogentvortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot von 4 Wochen rechnnen.

