Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven vom 12.07 - 14.07.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer Am Freitagmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Fahrradfahrer. Ein 56-jähriger Fahrer eines Pkw übersah beim Ausparken aus einer Parklücke einen auf der Fahrbahn fahrenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte durch den Aufprall zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in das Nordwest-Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der Fahrradfahrer keinen Fahrradhelm.

Einbruchdiebstahl in geparkten Pkw In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schulstraße zu einem Einbruchdiebstahl in einen geparkten Pkw. Dabei hebelten die unbekannten Täter die Seitenscheibe des Pkw auf und entwendeten das im Fahrzeug befindliche Autoradio. Die Ermittlungen dauern an.

Trunkenheit im Verkehr In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung einen Pkw auf der Preußenstraße. Bei dem Fahrer des Pkw konnte eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille festgestellt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Diebstahl von Grabfigur auf Friedhof / Zeugenaufruf Am Sonntag wurde der Polizei Wilhelmshaven durch einen bisher unbekannten Zeugen eine männliche Person auf dem Friedhof Aldenburg mitgeteilt, welcher dort zunächst eine Grabfigur abgebrochen und dann in einer mitgeführten Umhängetasche eingesteckt habe. Vor Ort wurde eine Person durch die Polizei angetroffen, auf welche die Tatbeschreibung passte. Der Zeuge konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Dieser Zeuge wird nun gebeten sich nochmal telefonisch bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls noch die genaue Grabstelle gesucht, von der die Grabfigur entwendet wurde. Daher werden auch Personen gebeten sich bei der Polizei zu melden, welche einen eventuellen Diebstahl an einer Grabstelle auf dem Friedhoh Aldenburg feststellen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell