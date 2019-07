Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Schortens

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch 10.07.2019, in der Mittagszeit wurde in Schortens ein schwarzer VW Golf entweder auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes im Mühlenweg oder auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in der Bahnhofstraße durch ein rechts daneben ein- oder ausparkendes Fahrzeug am hinteren Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Geschehens, wie aber auch der Verursacher selbst werden gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 918790 zu melden.

