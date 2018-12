POL-HST: Nachmeldung: Täter nach Einbruch in den Stralsunder Real-Markt festgenommen

Stralsund (ots) - Wie am 08.12.2018 durch die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg berichtet wurde, kam es am 07.12.2018 im Gustower Weg in Stralsund zu einem Einbruchsdiebstahl. Zwei männliche Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Einkaufsmarkt und entwendeten Technik und Tabakwaren. Die Täter im Alter von 17 und 18 Jahren konnten durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4137831

Im Rahmen der weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen erfolgten am Samstag Vernehmungen und die Vorführung des 18-Jährigen vor einem Haftrichter am Amtsgericht Stralsund. Gegen den jungen Stralsunder wurde ein Haftbefehl erlassen. Er ist in eine Justizvollzugsanstalt transportiert worden und muss sich nun wegen der begangenen Straftat verantworten.

