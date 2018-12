POL-HST: Quadfahrer kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Garage

Bergen auf Rügen (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend, dem 06.12.2018, ereignete sich in Bergen auf Rügen ein Verkehrsunfall mit einem Quad, bei dem sich ein 23-Jähriger leichte Verletzungen zuzog und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem jungen Mann bestand zudem der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol im öffentlichen Straßenverkehr führte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-jährige Fahrer eines Quad AEON Motor gegen 20:30 Uhr die Feldstraße Ausbau in Richtung Bergener Innenstadt. An einer Weggabelung verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Eine anschließende Kollision mit einem angrenzenden Garagengebäude konnte der 23-Jährige nicht mehr verhindern, sodass er mit dem Quad gegen das Garagentor fuhr. Dadurch zog sich der aus Bergen stammende Mann leichte Verletzungen zu. Sowohl am Quad, dem Garagentor und einem in der Garage stehendem Pkw VW entstand Sachschaden, der gegenwärtig auf zirka 4.000 Euro geschätzt wird.

Bei dem 23-Jährigen ergab sich der Anfangsverdacht, dass er zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein später im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 Promille. In Abstimmung mit der Stralsunder Staatsanwaltschaft wurde bei dem jungen Mann eine doppelte Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Darüber hinaus wurde sein Führerschein sichergestellt und die Führerscheinstelle benachrichtigt. Zudem war das Quad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, sodass sich der 23-Jährige jetzt wegen mehrerer Verstöße verantworten muss.

