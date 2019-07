Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bargeld aus Büros gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in der Osterberger Reihe in unterschiedliche Büroräume mehrerer Firmen in einem Gebäudekomplex ein und entwendeten Bargeld aus den Räumen. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215.

