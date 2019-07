Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Spinde auf Betriebsgelände aufgebrochen

Georgsmarienhütte (ots)

Ein Unbekannter begab sich am Donnerstagmorgen auf das Betriebsgelände eines Busunternehmens an der Oeseder Straße. Dort gelangte er zwischen 09.15 und 13.15 Uhr in den hinteren Bereich einer Werkstatthalle, brach mehrere Spinde auf und durchwühlte diese. Diebesgut erlangte der Täter allerdings nicht. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 10.30 Uhr eine verdächtige Person auf dem Gelände, die ca. 1,75 bis 1,80 m groß und etwa Anfang 20 war. Der Mann war schlank und hatte kurze, lockige, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer ¾-Hose und einem T-Shirt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

