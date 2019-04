Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Leutenbach: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein 50-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B14 selbst schwer verletzt. Der Suzuki-Fahrer fuhr die Bundesstraße gegen 10:30 Uhr in Richtung Backnang entlang, als er im Leutenbacher Tunnel auf einen vor ihm fahrenden Mazda auffuhr. Infolge des Zusammenpralls mit dem Auto kam der Motorradfahrer zu Sturz und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl an der Suzuki, als auch am Mazda des 80 Jahre alten Unfallgegners entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Weinstadt: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Kurz nach 11:00 Uhr kam es am Mittwoch in der Portugieserstraße zu einem Unfall zwischen einer 19-jährigen Rollerfahrerin und einer 42 Jahre alten Fahrerin eines Land Rover. Die Autofahrerin fuhr im Bereich einer Kurve an einem geparkten Pkw vorbei und touchierte hierbei die entgegenkommende Rollerfahrerin. Diese stürzte anschließend und verletzte sich leicht. Sie begab sich anschließend zu Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 600 Euro.

Backnang: Reifen löst sich von Anhänger

Ein 33 Jahre alter Audi-Fahrer war am Mittwochvormittag gegen 9:30 Uhr mit Anhänger in der Straße in Backnang stadteinwärts unterwegs. Der vordere linke Reifen, des zweiachsigen Anhängers löste sich während der Fahrt, rollte auf einen am Straßenrand geparkten Seat Ibiza und beschädigte diesen. Der Sachschaden an dem Wagen beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell