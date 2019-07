Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Handtaschenraub im "Hasepark"

Osnabrück (ots)

In der Franz-Lenz-Straße versuchte ein Unbekannter am Freitagmorgen einer 49-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Sie befand sich gegen 02.30 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummern 6-8, als der Täter sie zu Fall brachte und gleichzeitig nach ihrer Handtasche griff. Die 49-Jährige leistete massive Gegenwehr, woraufhin der Angreifer in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Beschrieben wurde der Unbekannte als schlank, ca. 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 m groß. Er hatte einen dunklen Teint, sprach gebrochen Deutsch, trug einen längeren Vollbart und kurze gelockte Haare (mit kleinen Zöpfen). Bekleidet war er mit einem hellen Leinenshirt und einer kurzen Hose. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Raub geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell