POL-BN: Rheinbach: Einbruch in Feuerwehrhaus - Unbekannte entwenden hydraulisches Rettungsgerät

Bonn (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag (11.07.2019) auf Freitag (12.07.2019) brachen bislang Unbekannte in das Feuerwehrhaus der freiwilligen Feuerwehr auf dem Brucknerweg in Rheinbach ein. Die Einbrecher nutzten die Zeit von 21:30 Uhr am Donnerstag und 08:00 Uhr am Freitag zur Tatausführung. Neben Funkgeräten entwendeten die Diebe unter anderem auch einen hydraulischen Rettungssatz. Dieses Gerät mit Rettungsspreizer und Rettungsschere wird zur Rettung und Bergung von Menschen nach beispielsweise schweren Verkehrsunfällen eingesetzt.

Das Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet um Hinweise. Wer sachdienliche Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 bei der Polizei zu melden.

