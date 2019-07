Polizei Bonn

POL-BN: Ergänzung Örtlichkeit: Alkoholisierter 30-Jähriger bedrohte in Bonner Nordstadt Passanten - Festnahme

Bonn (ots)

In den Mittagsstunden des 15.07.2019 beschimpfte und bedrohte eine zunächst unbekannte Person zwei Passanten

auf der Straße "Am Frankenbad" in der Bonner Nordstadt:

Gegen 14:00 Uhr stand der Unbekannte am Kassenbereich eines Supermarktes in der Straße "Am Frankenbad" und verlangte von einem Kunden, dass dieser ihn "vorlassen" solle. Als sich der Kunde darauf nicht einlief, wurde er von dem Unbekannten zunächst beschimpft und beleidigt. Im weiteren Verlauf zog der Beschuldigte dann ein Messer aus der Hosentasche und bedrohte den Kunden damit - der Unbekannte flüchtete dann aus dem Geschäft. In unmittelbarer Nähe des Supermarktes beschimpfte der Mann dann einen weiteren Passanten - auch diesen bedrohte der Beschuldigte mit einem Messer. Die von Zeugen alarmierten Funkstreifenwagenbesatzungen trafen kurze Zeit später vor Ort ein und stellten den Verdächtigen. Als er der polizeilichen Ansprache nicht nachkam, brachten die Einsatzkräfte ihn zu Boden und fixierten ihn. Der 30-Jährige, der der Polizei auf den Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht - das Messer stellten die Beamten sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,0 Promille. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung - das zuständige KK 36 führt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen.

