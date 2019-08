Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Männer versuchen einen Laptop zu rauben

Siegen (ots)

Am Mittwochabend (14.08.2019), gegen 22:30 Uhr, ging ein 21-Jähriger über einen schmalen Verbindungsweg vom Bürbacher Weg in Richtung "Im Süßen Kampen". Dabei wurde er von zwei bisher Unbekannten angesprochen, die dort im oberen Bereich auf einer Treppe saßen. Im Verlauf des Gesprächs ergriff einer der Männer die Laptoptasche des 21-Jährigen und versuchte diese zu entreißen. Es entwickelte sich eine kurze "Rangelei" wobei einer der Täter zu Boden fiel. Der Andere griff den 21-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Schraubendreher, an und verletzte ihn am Oberschenkel. Ohne Beute flohen die Täter in Richtung Bürbacher Weg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1.Täter: männlich, circa 25 bis 27 Jahre alt, circa 180 cm groß, dünne Statur, dunkler Vollbart, bekleidet mit einem Cap und einer dunklen Strickjacke

2.Täter: männlich, circa 25 bis 27 Jahre alt, circa 170 cm bis 175 cm groß, 3-Tage-Bart, dunkles Haupthaar, auf einer Seite kurz rasiert, bekleidet mit einem T-Shirt mit Totenkopfaufdruck

Die Beiden haben sich untereinander arabisch unterhalten.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell