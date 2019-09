Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg: Drei Einbrüche wurden der Polizei am Donnerstag in Olsberg gemeldet.

In der Nacht zum Donnertag suchten unbekannte Täter das Gemeindehaus in Heinrichsdorf auf. Zwischen 21.30 Uhr bis 07.30 Uhr warfen die Einbrecher eine Scheibe mit einem Stein ein. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag entwendeten unbekannte Täter vier Solarlampen aus einem Vorgarten am Bergmannsweg. Zudem schlugen sei die Scheibe einer Garage ein. Hierdurch wurde der abgestellte Pkw beschädigt. Die Garage betraten die Täter nicht.

An einer Scheunentür auf der Straße "Zum Wiggercke" scheiterten unbekannte Einbrecher. Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr durchtrennten sie zunächst auf dem Grundstück einen Maschendrahtzaun. Anschließend versuchten sie die Tür aufzubrechen. Ohne Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

