POL-FR: Löffingen: Brand von Holzschuppen - Zeugenaufruf

Am 18.07.2019, gg. 17:18 wurden Feuerwehr und Polizei aus Löffingen, zu einem Brand eines Holzschuppens in der Högistraße gerufen.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen, hatte wohl ein 76-jähriger Mann zunächst Holzreste in der Nähe eines Holzschuppens verbrannt. In der Folge kam es dann zu einem Übergreifen der Flammen auf den Holzunterstand welcher danach komplett niederbrannte. Die untergestellten Gerätschaften wurden durch den Brand zerstört bzw. erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Bei den Löschversuchen verletzte sich Mann leicht, woraufhin dieser vorsorglich in einer nahegelegenen Klinik aufgenommen wurde.

Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalls sich tagsüber unter der Telefonnummer 07654 806060 zu melden.

