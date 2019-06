Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Garage und Pkw durch Feuer zerstört

Hannover (ots)

Am Sonntag, 23.06.2019, ist in einer Garage an der Herman-Löns-Straße ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ist offenbar durch einen technischen Defekt an dem in der Garage geparkten Ford Fiesta entstanden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Eigentümer der Garage gegen 19:00 Uhr ein lautes Knallgeräusch vernommen und bei ihrer Nachschau Qualm aus der halbgeöffneten Garage aufsteigen sehen.

Als die alarmierten Rettungskräfte vor Ort eintrafen stand der in der Garage geparkte Fiesta bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es jedoch, das Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Garagen zu verhindern.

Spezialisten der Kriminalpolizei haben den Brandort heute in Augenschein genommen und gehen von einem technischen Defekt an dem Fahrzeug als Ursache für das Feuer aus. Sie schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 20 000 Euro. /pu, isc

