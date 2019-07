Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Motorradfahrer übersehen - Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 19.07.2019, gg. 20 Uhr wollte ein 75-jähriger Mann mit seinem Pkw aus einem Privatgrundstück rückwärts auf die Wilhelm-Stahl-Straße einfahren. Hierbei übersah dieser einen auf der Straße fahrenden Motorradfahrer. Der 53-jährige Motorradfahrer versuchte noch dem einfahrenden Auto auszuweichen, was ihm aber misslang. Der Kradfahrer kollidierte seitlich mit dem Pkw. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 2.500 Euro.

Der Fahrer des Motorrades zog sich leichte Verletzungen zu, welche in einer nahegelegenen Klinik erstversorgt wurden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

