Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchdiebstahl in Gaststätte in Prüm

Prüm (ots)

In der Nacht vom 20.07.2019 auf den 21.07.2019, kam es im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Gaststätte "Zum Mühlenstein" in der Prümer Ritzstraße zum wiederholten Male zu einem Einbruch. Dabei wurde u.a. ein Geldspielautomat aufgebrochen und dessen Inhalt gestohlen. Zeugen, die zur in Rede stehenden Zeit diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell