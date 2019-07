Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen und Unfallflucht

Daun (ots)

Daun - Sonntag, 21. Juli 2019 ------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

Sachbeschädigungen in Gerolstein:

Im Tatzeitraum von Freitag, 19.07.19, 20:00 Uhr bis Samstag, 20.07.19, 09:00 Uhr, wurden auf dem Parkplatz des Hage Baumarktes an der Sarresdorfer Straße durch unbekannte Täter Sachbeschädigungen an einem abgestellten Mietfahrzeug und einem Gartenhaus begangen. Hierzu nutzten der oder die Täter einen schwarzen, wasserfesten Stift. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 600 EUR belaufen.

Unfallflucht in Gillenfeld:

Der 41jährige Geschädigte aus dem Saarland stellte seinen Pkw Ford Focus am Freitagabend gegen 22:15 Uhr ordnungsgemäß in der Straße "In der Lunn" ab. Am Samstagmorgen gegen 09:15 Uhr stellte er dann einen Unfallschaden am hinteren, rechten Kotflügel mit roten Fremdlackanhaftungen fest. Offensichtlich streifte zur genannten Tatzeit ein rotfarbener Pkw den parkenden Pkw des Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

------------------------------------------------------------------ -----------------------------------

