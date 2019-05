Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrer gestürzt

Gossersweiler-Stein (ots)

Am Donnerstag, 16.05.19, gegen 14:10 Uhr, kam es in der Sankt-Georg-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Radfahrer geriet auf der abschüssigen Straße durch einen Fahrfehler ins Straucheln und stürzte auf die Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

