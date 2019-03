Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Müllsünder entledigen sich ihrer Pflichten

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am frühen Abend des 28.02. wurde In den Seewiesen illegal entsorgter Müll, in Form von zwei halbvollen Farbeimern, festgestellt. Wer diesbezüglich Hinweise über die Umweltsünder geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Edenkoben unter Tel 06323 9550.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell