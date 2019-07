Polizei Paderborn

POL-PB: Auseinandersetzung vor einer Gaststätte

Hövelhof (ots)

(mh) In Hövelhof ist es am Samstagabend auf einer privaten Feier zu einer Auseinandersetzung mit Körperverletzungen gekommen. Die Ursache für den Streit konnte vor Ort nicht geklärt werden. Als die Polizei gegen 20:45 Uhr eintraf, befanden sich rund 80 Personen in aggressiver Stimmung vor einer Gaststätte in der Sennestraße. Trotz der unübersichtlichen Lage gelang es den Polizisten, die Situation zu beruhigen. Drei Personen mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ein Teilnehmer der Feier wurde vorrübergehend in Gewahrsam genommen

