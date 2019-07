Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzte bei Auffahrunfall auf der B 64

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der B64 bei Paderborn-Sande wurden am Sonntagabend zwei Personen leichtverletzt. Eine 41-jährige Golffahrerin war auf der Bundesstraße um 18.35 Uhr in Richtung Paderborn unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr sie auf den Hyundai einer 31-Jährigen auf. Dieser hatte verkehrsbedingt vor dem Golf gehalten. Durch den Aufprall wurde der Hyundai noch auf den Fiat einer 18-Jährigen geschoben, der in gleicher Fahrtrichtung ebenfalls gehalten hatte. Die Fahrerin des Golfs wurde leichtverletzt per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Auch der Beifahrer im Hyundai suchte leichtverletzt ein Krankenhaus auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 17.500 Euro.

