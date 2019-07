Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Ausparken Radfahrerin übersehen

Paderborn-Wewer (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall in Wewer zog sich eine Fahrradfahrerin am Sonntagmorgen leichte Verletzungen zu. Eine 72-jährige Frau wollte um 08.00 Uhr rückwärts mit ihrem Audi von einem Grundstück auf die Straße Auf dem Meere fahren. Dabei übersah sie eine 59-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Fahrtrichtung Delbrücker Wegs unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht am Fuß. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern zu besonderer Vorsicht, wenn sie aus einer Einfahrt oder von einem Grundstück auf eine Straße einbiegen wollen. Wer auf eine Straße auffährt muss sich grundsätzlich so verhalten, dass andere Verkehrsteilnehmer gefahrenlos vorbeifahren können.

