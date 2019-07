Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Feuer auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Ein Feuer ist am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, vermutlich auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Fridtjof-Nansen-Straße ausgebrochen. Zwei Männer, 33 und 54 Jahre alt, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der hauptsächlich betroffenen Wohnung aufhielten, wurden von Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht. Sie kamen beide mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Delmenhorst, die insgesamt mit 41 Personen ausgerückt waren, gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

