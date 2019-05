Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Firmeneinbruch im Stadtteil Reihen - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf ein Firmenareal in der Straße "Zum Gänsgarten" im Sinsheimer Stadtteil Reihen begaben sich in der Nacht zum Mittwoch bislang Unbekannte und brachen ein Fenster des Gebäudes auf. Im Innern durchsuchten die Einbrecher Räume und Behältnisse des EG wie auch OG und erbeuteten bisherigen Angaben zufolge Bargeld, Briefmarken, ein Tablet sowie einen Tresor, in dem zusätzliches Bargeld aufbewahrt wurde.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern derzeit noch an. Als Einbruchszeit kommt Dienstagabend, 20 Uhr bis Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu informieren.

