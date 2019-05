Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Täter flüchtet bei Erkennen der Polizei...

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den Container einer Waschanlage in der Lorscher Straße, in dem sich der Wechselautomat befindet, drang in der Nacht zum Freitag ein bislang unbekannter Täter ein und entnahm die Geldkassetten. Vermutlich durch das Eintreffen einer Polizeistreife aufgeschreckt, flüchtet der Täter unter Zurücklassung der beiden Geldkassetten, einem Beutel samt Bargeld sowie eines Rucksacks, indem sich das Tatwerkzeug befand.

Das Gelände wurde durch mehrere Beamte mit negativem Ergebnis abgesucht. Angaben zur Sachschadenshöhe sind noch nicht möglich.

Tatzeit war kurz vor 2 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

