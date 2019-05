Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg: Peugeot gerammt und geflüchtet

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Schriesheimer Straße abgestellten Peugeot 207 beschädigte am Donnerstagabend etwa gegen 19 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren und richtete Sachschaden von 5.000 Euro an. Ohne sich jedoch um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim ermitteln wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 06201/10030 sachdienliche Hinweise entgegen.

