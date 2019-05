Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Unfall an der SAP-Arena - vier Leichtverletzte - erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim-Neuostheim (ots)

Vier leicht verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend im Stadtteil Neuostheim ereignete. Eine 51-jährige Frau war kurz vor 20 Uhr mit ihrem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen der Straße "An der Arena" aus Richtung Xaver-Fuhr-Straße kommend unterwegs. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz 2 übersah sie beim Wechsel auf die linke Fahrspur einen neben ihr fahrenden 44-jährigen Skoda-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei werden die vier Insassen im Skoda leicht verletzt. Fahrer und Beifahrerin wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin des Mercedes wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell