POL-MA: Heidelberg: Tankstelleneinbruch in der Mannheimer Straße - Duo flüchtet, Fahndung ohne Erfolg

Heidelberg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in eine Tankstelle in der Mannheimer Straße durch Aufhebeln der Eingangstüre ein und stahlen eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigaretten.

Gegen 4.20 Uhr wurde der Polizei eine Alarmauslösung gemeldet, so dass mehrere Streifenwagenbesatzungen der Stadtreviere ausrückten.

Trotz intensiver Fahndung konnten die Einbrecher nicht mehr ausfindig gemacht werden. Ein Teil des Diebesgutes wie auch ein Motorroller, der vermutlich als Fluchtmittel diente, konnten aufgefunden und auch sichergestellt werden. Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich des verwendeten Rollers, dauern derzeit noch an.

Als Täter dürften zwei ca. 16 Jahre alte Männer, die dunkle Kleidung trugen, in Frage kommen. Sie trugen schwarze Kapuzenpullis und einen Schal, der das Gesicht bedeckte.

Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die gegen 4.20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

