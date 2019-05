Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim: Versuchter Einbruch in der Schulstraße - Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Freitag versuchten bislang nicht ermittelte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße einzubrechen. Der Geschädigte nahm gegen 1.30 Uhr seine Hausbeleuchtung sowie bei einer Nachschau eine an sein Anwesen angelehnte Leiter wahr und alarmierte umgehend die Polizei. Zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Hockenheim rückten aus, konnten die Täter aber nicht mehr ausfindig machen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen bzw. Anwohner, die gegen 1.30 Uhr Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu informieren.

