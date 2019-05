Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Autofahrer bespuckt 19-Jährigen

Raesfeld (ots)

Am Donnerstag meldete sich ein 19-jähriger Autofahrer gegen 22.20 Uhr bei der Polizei und gab an, soeben von einem anderen Autofahrer durch die geöffnete Seitenscheibe bespuckt worden zu sein. Der Geschädigte fuhr dem Täter hinterher und konnte so den Beamten wichtige Hinweise geben.

Kurz darauf trafen die Polizeibeamten den 37-jährigen Beschuldigten in Raesfeld an. Bei der Kontrolle fiel deutlicher Marihuanageruch auf und ein Drogentest verlief positiv auf den Cannabiswirkstoff THC.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Neben dem Strafverfahren für die Spuckattacke, die von dem Beschuldigten bestritten wird, wurde auch ein Bußgeldverfahren für die Fahrt unter Drogeneinfluss eingeleitet.

