Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: In Wohnung eingebrochen - Täter festgenommen

Heidelberg (ots)

Ganz schön dreist verhielt sich ein Einbrecher am Donnerstagmittag gegen 12:40 Uhr, als er in ein Anwesen in der Plöck einbrach. Am helllichten Tage drückte der Täter ein Hoftor auf und betrat anschließend durch eine lediglich zugezogene Haustüre in das Anwesen. Anschließend durchsuchte er Zigaretten rauchend die Wohnung nach Wertsachen. Neben einem Geldbeutel, etwas Münzgeld nahm der Mann auch noch ein Smartphone an sich, bevor er die Wohnung wieder verließ. Dabei wurde die Wohnungseigentümer auf den Dieb aufmerksam und verwickelten diesen bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten in ein Gespräch. Bei der Festnahme konnten die Uniformierten das Diebesgut sicherstellen und den Eigentümern aushändigen. Der 38-jährige Einbrecher muss sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtliche verantworten.

