POL-MA: Mannheim-Neckarstadt - Einbrecher entwendet hochwertige Uhrensammlung

Mannheim (ots)

Ein Einbrecher stieg in den Morgenstunden des 29.05.2019 in eine Wohnung in der Alphornstraße durch ein gekipptes Fenster ein und durchwühlte diese vollständig. Im Schlafzimmer fand er eine Holzkiste, in der ca. 15 Armbanduhren aufbewahrt wurden. Diese nahm der Täter an sich und flüchtet mit der Beute. Die Uhren hatten einen Wert von ca. 3000 Euro. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat Spurensicherung in der Wohnung übernommen.

