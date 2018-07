POL-OS: Osnabrück - Wohnungsbrand in der Möserstraße

Osnabrück (ots) - Im Obergeschoß eines Mehrparteienhauses an der Möserstraße/Ecke Goethering, kam es am Dienstagabend (17.20 Uhr) zu einem Wohnungsbrand. Als die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr eintrafen, befanden sich noch Personen in dem Gebäude. Das Gebäude wurde geräumt und die Polizei sperrte den Bereich um den Brandort ab. Die Bewohner des Hauses wurden von Notfallseelsorgern betreut. Die Feuerwehr löschte die Flammen und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Durch das Feuer wurde der Bewohner der betroffenen Wohnung schwer verletzt, und fünf weitere Hausbewohner wurden für Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

