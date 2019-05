Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Angebranntes Essen auf einem Herd war die Ursache für einen Küchenbrand am 29.05.2019 um 18.30 Uhr in der Obere Neugasse 7 in Edingen. Das Feuer griff dann auf die Dunstabzugshaube und die Küche über. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand dann rasch gelöscht werden. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro, Personen kamen aber zum Glück nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Lars Rimmelspacher

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell