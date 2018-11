POL-ST: Steinfurt, Sehen und Gesehen werden - ein Appell der Polizei

Sorgen Sie für eine korrekte Beleuchtung! Bild-Infos Download

Steinfurt (ots) - Nicht nur das bunte Laub, sondern auch Regen und Kälte, gepaart mit der früher einsetzenden Dunkelheit, sind sichere Zeichen für den beginnenden Herbst. Für Radfahrer aber auch für Fußgänger birgt die dunkle Jahreszeit viele Gefahren im Straßenverkehr, denn aufgrund ihrer schmalen Silhouette sind sie als Verkehrsteilnehmer oft nur schwer zu erkennen. Viele Radfahrer wissen, wie schwer es für Autofahrer ist, bei Straßennässe, im Meer der innerstädtischen Beleuchtung und den damit verbundenen Reflexionen, dunkel gekleidete Personen auszumachen. Und wenn der Radfahrer oder der Fußgänger auf schlechtbeleuchteten Straßen oder wenig befahrenen Strecken rechtzeitig erkannt wird, kann er schon mal von Glück reden. Richtig gefährlich aber wird es für ihn im öffentlichen Verkehrsraum, wenn die Beleuchtung nicht funktioniert oder wenn nicht reflektierende Kleidung getragen wird. "Sehen und Gesehen werden!" kann in dieser Jahreszeit in vielen Situationen lebensrettend sein. Unser Appell: Machen Sie sich sichtbar! Schalten Sie die Fahrradbeleuchtung rechtzeitig ein. Sind alle erforderlichen Reflektoren am Fahrrad angebracht? Helle Kleidung kann für Fußgänger ein Lebensretter sein. An der Kleidung befestigte Reflektoren oder reflektierende Westen lassen Fußgänger bereits aus 150 Metern "leuchten". Autofahrer können sie so bereits aus großer Entfernung sehen. Wir möchten, dass Sie wohlbehalten zu Hause ankommen!

