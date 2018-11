POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung angezeigt

Ibbenbüren (ots) - Nach einem Vorfall, der sich in der Nacht zum Samstag (17.11.201) an der Straße Wieskebrook ereignet hat, ermittelt die Polizei jetzt wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Ein 19-jähriger Ibbenbürener war gegen 03.15 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Remise "Am Sportzentrum" kommend. Um 03.17 Uhr schrieb er Bekannten per Handy eine Mitteilung, dass er von mehreren Personen angegriffen würde. Das nächste was das Opfer dann wusste, war das er in Höhe Wieskebrook 45 wieder aufgewacht war. Er verständigte die Polizei. Der Ibbenbürener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den 4/5 Personen machen können, Telefon 05451/591-4315.

