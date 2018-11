POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Altenberge (ots) - Am Sonntagnachmittag (18.11.2018), um 16.00 Uhr, stellte eine 26-jährige Autofahrerin ihren grauen Ford Focus auf dem Parkplatz vor dem Haus Münsterstraße 11 ab. Als sie kurze Zeit später, gegen 16.30 Uhr, zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

