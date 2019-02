Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Borstel-Hohenraden, Tangstedt / Polizei erbittet Hinweise nach wilder Ablagerung von Pflanzenabfällen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochmittag, den 13.02.19, entdeckten Beamte vom Polizei-Autobahn-und Bezirksrevier (PABR) Elmshorn in Borstel-Hohenraden wilde Ablagerungen von Pflanzenabfällen. Zwischen dem 25.01.19 und gestern wurden etwa 50 Kubikmeter pflanzliche Abfälle in der Feldmark zwischen Borstel-Hohenraden, Quickborner Straße, und Tangstedt, Dorfstraße, wild abgelagert. An mindestens fünf verschiedenen Stellen im Bereich der Wulfsmühle wurden Baumschnittabfälle neben den Feldwegen abgekippt. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Hinweise bitte an das PABR Elmshorn unter 04121-40920.

