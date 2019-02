Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg, Kurhausstraße / Polizei sucht Geschädigten einer Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 13.02.19, kam es in Bad Segeberg zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kurhausstraße. Ein Zeuge hatte gegen 08:50 Uhr gesehen, wie der Fahrer eines Ford Transits den Spiegel eines orangefarbenen Mercedes abgefahren hat und anschließend weitergefahren ist. Der Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen des Transits mitteilen, so dass der Fahrer ermittelt werden konnte. Das Kennzeichen des geschädigten Fahrzeuges konnte der Zeuge sich nicht merken. Die Polizei Bad Segeberg bittet daher den Geschädigten, sich unter 04551-8840 zu melden.

