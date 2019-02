Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Strukdorf, BAB 20 / Verlorene Ladung führt zu zwei Unfällen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 13.02.19, führte auf der BAB 20 verlorengegangene Ladung zu zwei Unfällen mit Sachschaden. Gegen 19:45 Uhr verlor der Fahrer eines Pkw mit Anhänger auf der BAB 20 bei Strukdorf in Fahrtrichtung Westen ein Sofa. Dieses landete mitten auf der Fahrbahn. Zunächst streifte eine 36-Jährige mit einem Skoda Rapid das Sofa und kurz danach fuhr ein 68-Jähriger mit seinem VW Tiguan dagegen. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand aber ein Gesamtschaden von 13.500 Euro. Das Sofa räumte die Polizei schnellstmöglich von der Fahrbahn. Aufgrund von Zeugenangaben gelang es der Polizei, den Verursacher an der Halteranschrift anzutreffen. Dieser machte widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt. Das Fehlen des Sofas hatte er bereits bemerkt, die Polizei hatte er deswegen aber nicht verständigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Führerschein des 23-Jährigen beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

