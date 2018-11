POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2018 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Künzelsau: Daimler-Benz beschädigt

Vermutlich beim Ausfahren aus einem Firmengelände in der Künzelsauer Benzstraße hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch einen geparkten Daimler-Benz an der linken hinteren Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Mercedes parkte im Zeitraum von 9 Uhr bis 13.20 Uhr parallel zur Straße. Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07940/940-0 melden sollen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell