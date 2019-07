Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Frau bei Unglücksfall in Stadland ertrunken

Delmenhorst (ots)

Einen tragischen Unglücksfall gab es am Donnerstag, 25. Juli 2019, 05:30 Uhr, in der Straße 'Strohauserdeich' in Stadland.

Eine Frau aus Stadland war in den frühen Morgenstunden mit ihrem Hund spazieren und vermutete einen leblosen Körper in einem wasserführenden Graben. Um die Rettungskräfte zu verständigen, musste sie den Fundort für einen kurzen Augenblick verlassen. Bei ihrer Rückkehr war der Körper nicht mehr zu sehen.

Die verständigten Beamten der Polizei Nordenham trafen um 05:45 Uhr am gemeldeten Fundort ein und konnten den Körper in Höhe des sogenannten 'Mengers Park' wieder ausfindig machen. Sie begaben sich in den ca. fünf Meter breiten und einen Meter tiefen Graben und konnten den Körper bergen.

Es handelte sich um den Körper einer leblosen Frau. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurden Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Der eingesetzte Notarzt konnte später aber nur noch den Tod der Frau feststellen.

In unmittelbarer Nähe zum Fundort fanden die Beamten später eine Handtasche, in der sich auch Ausweisdokumente befanden. Demnach dürfte es sich bei der Verstorbenen um eine 57-jährige Frau aus der Gemeinde Stadland handeln.

Die anschließend durchgeführten Ermittlungen zur Todesursache ergaben nach derzeitigem Stand keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden. Vielmehr war die Frau vermutlich in den Graben gestürzt und dort ertrunken.

